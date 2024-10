United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 19,43 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 19,43 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 19,80 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,43 EUR nach. Mit einem Wert von 19,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.354 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 23,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,49 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. United Internet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je United Internet-Aktie.

