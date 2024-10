United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag nordwärts

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,20 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,20 EUR zu. Bei 19,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.959 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 30,52 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 17,92 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

Am 08.08.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,49 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 0,918 EUR in den Büchern stehen haben wird.

