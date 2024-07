United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 20,90 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,90 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,96 EUR. Bei 20,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.202 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,90 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.07.2023 (13,22 EUR). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 58,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,88 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

