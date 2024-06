United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Plus

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 20,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,06 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.961 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Am 13.08.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen mittags zu

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker