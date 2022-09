United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,51 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 19,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.501 United Internet-Aktien.

Am 31.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 2,50 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,45 EUR.

Am 12.05.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.383,40 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,11 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

