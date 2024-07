United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 20,98 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 20,98 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.146 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 16,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2023 bei 13,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,05 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

