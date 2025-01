Fokus auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit grünen Vorzeichen

30.01.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 16,09 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:46 Uhr 3,1 Prozent. Bei 16,10 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 15,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.845 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 34,91 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 9,38 Prozent sinken. Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,500 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an. United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com