United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

United Internet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 25,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,6 Prozent auf 25,20 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,20 EUR nach. Bei 25,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.074 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 72,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,671 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,33 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Erste Schätzungen: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht