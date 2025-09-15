UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf UnitedHealth-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 342,58 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 342,58 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 341,20 USD. Bei 347,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 400.768 UnitedHealth-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 84,03 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,51 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

