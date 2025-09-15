DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Blick auf UnitedHealth-Kurs

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

16.09.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 342,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
287,65 EUR -8,85 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 342,58 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 341,20 USD. Bei 347,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 400.768 UnitedHealth-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 84,03 Prozent wieder erreichen. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,51 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen