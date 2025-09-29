UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Dienstagabend schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 343,78 USD.

Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 20:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 343,78 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 342,46 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 343,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 570.516 Stück.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 83,39 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 31,74 Prozent wieder erreichen.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der UnitedHealth-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie.

