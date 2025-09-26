DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.304 +0,1%Nas22.565 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.827 +1,7%
So bewegt sich UnitedHealth

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verteidigt am Abend Tendenz

29.09.25 20:25 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verteidigt am Abend Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Mit einem Wert von 343,94 USD bewegte sich die UnitedHealth-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 343,94 USD zeigte sich die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 345,50 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 341,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 343,98 USD. Bisher wurden heute 488.899 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 630,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 45,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,46 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,62 Mrd. USD – ein Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,23 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen