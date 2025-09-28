DAX23.707 -0,1%ESt505.503 +0,1%Top 10 Crypto15,48 +1,0%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.586 -0,3%Euro1,1742 +0,4%Öl68,86 -1,3%Gold3.815 +1,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet? Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet?
Versicherer: Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle

29.09.25 12:58 Uhr
Aktien
Allianz
355,80 EUR -2,50 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Assicurazioni Generali S.p.A.
33,59 EUR 0,78 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
544,40 EUR 4,00 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
112,20 EUR -0,50 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
563,40 CHF 1,40 CHF 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Autounfälle mit Rehen, Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren verursachen mittlerweile Schäden von über einer Milliarde Euro. Im Jahr 2024 bezahlten die deutschen Versicherer für deutschlandweit 276.000 Wildunfälle gut 1,1 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Die durchschnittliche Schadenhöhe pro Kollision mit einem Wildtier belief sich demnach auf 4.100 Euro - 250 Euro mehr als noch 2023.

Der Anlass der Mitteilung: Wildunfälle häufen sich alljährlich im Herbst, wenn die Tage kürzer werden. Viele Wildtiere sind in der Dämmerung aktiv und kreuzen dann auch Straßen. Der GDV macht für die steigenden Schäden sowohl die steigenden Preise für Karosserieteile als auch höhere Werkstattkosten verantwortlich. "Da sich diese höheren Reparaturkosten nicht nur bei Wildunfällen, sondern bei nahezu allen Schäden in der Kfz-Versicherung niederschlagen, haben die Kfz-Versicherer in den vergangenen zwei Jahren Verluste von insgesamt rund fünf Milliarden Euro gemacht", sagte Anja Käfer-Rohrbach, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Verbands./cho/DP/men

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

