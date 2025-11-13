DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas22.944 -2,0%Bitcoin85.892 -1,9%Euro1,1649 +0,5%Öl63,15 +0,8%Gold4.197 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt tiefer -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen - Enttäuschende Siemens abgestraft

13.11.25 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
98,65 EUR 8,30 EUR 9,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,28 EUR -0,15 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JOST Werke AG
48,85 EUR -0,45 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
122,25 EUR 7,10 EUR 6,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
66,92 EUR 4,02 EUR 6,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
229,95 EUR -22,45 EUR -8,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
102,60 EUR -4,50 EUR -4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
43,59 EUR -1,68 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
28,28 EUR -2,38 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
116,70 EUR 6,80 EUR 6,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat im Tagesverlauf leicht ins Negative gedreht. Nachdem die Berichtssaison am Vortag überwiegend noch stützte, überraschte am Donnerstag insbesondere das DAX-Schwergewicht Siemens negativ. Der Kurs knickte nach dem Zahlenausweis des Industrieriesen um über 9 Prozent ein und bremste den DAX aus. Der deutsche Leitindex verlor 1,4 Prozent auf 24.042 Punkte. Das Minus ging zum großen Teil auf die Kappe von Siemens, aber auch Siemens Healtheneers (-3,4%) und Siemens Energy (-5,9%) tendierten schwach. Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,8 Prozent tiefer bei 5.743 Zählern, am Vormittag war er mit 5.818 Punkten noch auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Wer­bung

Zum Stimmungsumschwung dürfte auch beigetragen haben, dass die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA zuletzt deutlich gesunken sind. Der Euro legte in Richtung 1,1650 Dollar zu. Anleihen tendierten etwas leichter, während die Feinunze Gold bei rund 4.200 Dollar notiere.

Der Donnerstag war der letzte große Tag der laufenden Berichtssaison. Viele Investoren dürften in den kommenden Tagen ihre Portfolios überprüfen und möglicherweise in Richtung Jahresultimo etwas defensiver aufstellen. Auf globaler Ebene war jüngst bereits eine Rotation aus oft hoch bewerteten Technologiewerten in konjunkturabhängigere Titel zu beobachten.

Siemens enttäuscht

Siemens hat die Erwartungen an die Geschäftszahlen nicht erfüllt. "Allerdings waren die Erwartungen auch sehr hoch", meinte ein Börsianer. Die Margen lägen überwiegend leicht unter den Prognosen, Umsatz und Auftragseingang hätten sie getroffen. Laut den Analysen von RBC impliziert die Prognose eine um 7 Prozent sinkende Konsenserwartung für den Gewinn.

Wer­bung

Auf den Kurs dürfte daneben auch etwas die Entwicklung um Siemens Healthineers gedrückt haben. Siemens verteilt per Abspaltung 30 Prozent an der Tochter an die Aktionäre und senkt so seine Beteiligung auf 37 Prozent. Damit nehme Siemens zwar kein zusätzliches Geld ein, müsse die weniger wachstumsstarke Medizintechnik-Tochter aber nicht mehr in der Bilanz konsolidieren. Die Mehrzahl der Siemens-Aktionäre sei vermutlich an dem Industriekonzern und den Digitalisierungszweigen interessiert, aber nicht an der Medizintechnik, hieß es aus dem Handel zu dem Plan.

Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 0,2 Prozent nach unten. "Der Konzern hat geliefert", meinte ein Börsianer mit Blick auf eine erneut leicht erhöhte Prognose. Dazu sei der Dividendenvorschlag von 1 Euro verglichen mit der Konsensschätzung von 98 Cent in Ordnung. Auch das Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro stütze.

DAX-Gewinner des Tages waren Merck mit einem Plus von 5 Prozent nach überraschend gut ausgefallenen Zahlen. Die Zahlen lägen in der Breite über den Prognosen, hieß es. Den Ausblick hat Merck zugleich in der Mitte der bisherigen Prognosen eingeengt.

Wer­bung

In der zweiten Reihe zogen Talanx um 3,4 Prozent an. Die Muttergesellschaft von Hannover Rück hat die Prognose erhöht. Renk erholten sich um 7,2 Prozent. Die Geschäftszahlen lagen nahe an den Erwartungen, den Ausblick hat Renk bekräftigt. Der Kurs des Rüstungsunternehmens hänge aber in erster Linie an den langfristigen Perspektiven, hieß es.

Bilfinger stiegen nach dem jüngsten Rücksetzer um 9,3 Prozent. Zwar sind auch hier die meisten Zahlen nahe an den Erwartungen ausgefallen. Der Konzern hat aber die Prognose für den Cashflow deutlich angehoben.

In der dritten Reihe stiegen Jost Werke um 8,2 Prozent, ein Händler sprach von guten Zahlen. Für SMA Solar ging es dagegen um 6,2 Prozent nach unten. Der Wechselrichterhersteller ist trotz deutlich höherer Umsätze tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die im September reduzierte Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen aber.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.742,79 -0,8% +18,2%

Stoxx-50 4.849,91 -0,7% +13,3%

Stoxx-600 580,67 -0,6% +15,1%

XETRA-DAX 24.041,62 -1,4% +22,5%

FTSE-100 London 9.911,42 k.A. +18,5%

CAC-40 Paris 8.232,49 -0,1% +11,7%

AEX Amsterdam 961,51 -0,7% +10,2%

ATHEX-20 Athen 5.243,27 +1,1% +45,2%

BEL-20 Bruessel 5.046,30 -0,8% +19,3%

BUX Budapest 108.213,63 +0,1% +35,2%

OMXH-25 Helsinki 5.510,65 -0,3% +27,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.605,99 k.A. +8,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.550,76 -1,0% -25,5%

PSI 20 Lissabon 8.315,49 +0,3% +30,1%

IBEX-35 Madrid 16.577,40 -0,2% +41,3%

FTSE-MIB Mailand 44.755,36 -0,1% +31,0%

OBX Oslo 1.540,26 +0,1% +15,7%

PX Prag 2.502,41 -0,0% +42,2%

OMXS-30 Stockholm 2.780,58 -0,9% +13,0%

WIG-20 Warschau 3.016,16 -0,2% +37,9%

ATX Wien 4.901,81 -0,6% +34,6%

SMI Zuerich 12.740,91 -0,4% +10,3%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,1649 +0,5% 1,1590 1,1598 +11,9%

EUR/JPY 179,86 +0,3% 179,32 179,44 +10,1%

EUR/CHF 0,9223 -0,2% 0,9245 0,9242 -1,5%

EUR/GBP 0,8819 -0,1% 0,8827 0,8829 +6,7%

USD/JPY 154,40 -0,2% 154,72 154,72 -1,6%

GBP/USD 1,3209 +0,6% 1,3131 1,3135 +4,9%

USD/CNY 7,0708 -0,1% 7,0780 7,0811 -1,8%

USD/CNH 7,0934 -0,3% 7,1119 7,1126 -3,0%

AUS/USD 0,6550 +0,2% 0,6538 0,6543 +5,7%

Bitcoin/USD 100.581,85 -1,3% 101.951,10 101.890,80 +7,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,00 58,49 +0,9% 0,51 -18,9%

Brent/ICE 63,25 62,71 +0,9% 0,54 -16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.203,00 4.197,48 +0,1% 5,53 +59,9%

Silber 53,02 53,28 -0,5% -0,26 +84,5%

Platin 1.374,20 1.397,28 -1,7% -23,08 +59,5%

Kupfer 5,12 5,11 +0,2% 0,01 +24,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 12:19 ET (17:19 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens BuyUBS AG
10:31Siemens BuyJefferies & Company Inc.
09:46Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Siemens BuyJefferies & Company Inc.
08:01Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16Siemens HoldDeutsche Bank AG
09:46Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen