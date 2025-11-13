Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 361,30 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 361,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 365,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 360,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 363,20 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 204.246 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,80 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 361,43 EUR aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 89,37 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Am 12.02.2027 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

