Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 364,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 364,00 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 364,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 363,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.494 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 281,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,80 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Allianz dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,83 EUR je Aktie.

