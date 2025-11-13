DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,43 -1,3%Nas22.823 -2,5%Bitcoin84.586 -3,4%Euro1,1641 +0,4%Öl63,02 +0,5%Gold4.159 -0,9%
Allianz wird beim Jahresgewinn optimistischer

13.11.25 19:20 Uhr
Allianz
Aktien
Allianz
363,90 EUR 2,10 EUR 0,58%
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz wird nach einer deutlichen Gewinnsteigerung in den ersten neun Monaten für 2025 optimistischer. Der operative Gewinn werde mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war die Allianz von 15 bis 17 Milliarden Euro ausgegangen. Die neue Prognose gelte vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse, hieß es weiter.

In den ersten neun Monaten legte der operative Gewinn von 11,8 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 13,1 Milliarden zu. Die Veröffentlichung weiterer Kennzahlen ist für diesen Freitag vorgesehen. Die Allianz-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zunächst kaum auf die Neuigkeiten./he/jha/

