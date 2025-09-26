UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag auf rotem Terrain

DAX23.749 ±0,0%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.224 -0,1%Nas22.661 +0,8%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,21 -2,2%Gold3.827 +1,7%
29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 343,45 USD.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 343,45 USD. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 341,50 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 343,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 217.429 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 83,56 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,65 USD am 02.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 31,68 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 28.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.10.2026 dürfte UnitedHealth die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen