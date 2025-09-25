UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 344,41 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 344,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 343,38 USD. Bei 347,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.495 UnitedHealth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gewinne von 83,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 46,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

UnitedHealth veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

