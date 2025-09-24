UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 346,26 USD ab.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 346,26 USD. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 343,67 USD. Mit einem Wert von 348,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 303.736 UnitedHealth-Aktien.
Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 47,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umsetzen können.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
