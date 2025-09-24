UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagabend mit Abschlägen

UnitedHealth im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 346,01 USD nach.

Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 346,01 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 343,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,77 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 766.064 Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,46 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 111,62 Mrd. USD gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

