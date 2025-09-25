TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. September
===
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September
*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei
Konferenz von EZB, CEPR und Bocconi
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Diskussion beim PIIE
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
PROGNOSE: 55,4
1. Umfrage: 55,4
zuvor: 58,2
*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to
Monetary Policy Decision-Making"
- EU/Länderratings Spanien (Fitch, Moody's) und Frankreich (Scope),
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)