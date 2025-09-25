UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Freitagabend auf rotes Terrain
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 344,75 USD.
Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 344,75 USD nach. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 341,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 485.223 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,87 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,94 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,46 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,23 USD je Aktie aus.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
