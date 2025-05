UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 306,50 USD.

Das Papier von UnitedHealth befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,7 Prozent auf 306,50 USD ab. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 300,10 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 300,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.296.506 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 51,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,92 USD am 16.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 18,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,69 USD je Aktie ausschütten.

UnitedHealth gewährte am 17.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,90 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 109,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,80 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 22,71 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

