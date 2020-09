Gewinne schmelzen dahin: Wall Street-Handel fällt ins Minus

"Die Volatilität dürfte sich insgesamt fortsetzen vor dem Hintergrund ausbleibender Fortschritte bei den Verhandlungen auf ein neues Stimuluspaket in den USA und der weiter steigenden Infektionszahlen", sagt Investmentstratege Wei Li von Blackrock. Der aktuelle Vorstoß der Republikaner im Senat stößt bei den Demokraten auf wenig Gegenliebe. Eine Einigung scheint weiter nicht in Sicht. Auch die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China spreche nicht für den Technologiesektor.

Augen auf EZB

Vor der Markteröffnung in den USA lag zunächst jedoch alle Aufmerksamkeit auf der Europäischen Zentralbank (EZB). Wie erwartet legen Europas Währungshüter trotz bedenklich niedriger Inflation und des beispiellosen Konjunktureinbruchs in der Corona-Krise vorerst nicht nach. Die EZB hält an ihrem Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent fest und belässt auch den Umfang ihres Notkaufproramms für Anleihen und Aktien unverändert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe konstant

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 5. September unterdessen keine Veränderung gezeigt. Im Vergleich zur Vorwoche blieb die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis konstant bei 884.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 850.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 884.000 von ursprünglich 881.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 21.750 auf 970.750. In der Woche zum 29. August erhielten 13,385 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 93.000.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com