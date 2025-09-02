DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.081 -0,5%Nas21.413 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,46 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
United Parcel Service im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend billiger

03.09.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend billiger

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Parcel Service befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 85,09 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,10 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,09 USD ab. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 84,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,21 USD. Bisher wurden heute 607.130 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 70,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,94 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen