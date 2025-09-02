United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend billiger

United Parcel Service im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Parcel Service befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 85,09 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,09 USD ab. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 84,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,21 USD. Bisher wurden heute 607.130 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 70,41 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,29 USD ab. Mit einem Kursverlust von 0,94 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,52 USD je Aktie aus.

