United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 86,07 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 86,07 USD. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,70 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.075 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 68,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 21,22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

