United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 86,81 USD zu.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 86,81 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 86,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,75 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 302.748 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Abschläge von 5,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 21,22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 USD je Aktie.

