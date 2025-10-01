United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 83,85 USD.

Das Papier von United Parcel Service konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 83,85 USD. Bei 84,16 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,45 USD. Zuletzt wurden via New York 181.061 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 72,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

