United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagabend im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 82,95 USD.

Das Papier von United Parcel Service befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 82,95 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,64 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 452.055 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 42,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 1,15 Prozent sinken.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,67 USD.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

