United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 83,89 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 83,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 84,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,45 USD. Bisher wurden via New York 447.710 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 42,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2025 aus.

