Blick auf Aktienkurs

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag mit Verlusten

30.09.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 83,69 USD.

Die United Parcel Service-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 83,69 USD abwärts. In der Spitze fiel die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,60 USD. Bei 84,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 153.558 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 42,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 2,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,77 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
