United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Montagabend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 84,24 USD zu.

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 84,24 USD. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,47 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,95 USD. Bisher wurden heute 497.072 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Mit Abgaben von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

