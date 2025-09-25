DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.264 +0,7%Nas22.467 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,86 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Notierung im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Freitagabend ins Plus

26.09.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Freitagabend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 83,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
70,89 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,1 Prozent auf 83,51 USD. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 83,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 404.828 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 73,63 Prozent Luft nach oben. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 1,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
