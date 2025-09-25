DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.136 +0,4%Nas22.364 -0,1%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1691 +0,2%Öl70,49 +1,2%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Fokus auf Aktienkurs

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag im Plus

26.09.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 83,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
70,89 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 83,31 USD. Bei 83,40 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 162.651 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen