United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 83,31 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 83,31 USD. Bei 83,40 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 162.651 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Parcel Service am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 6,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

