United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 83,95 USD.

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 83,95 USD. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 84,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 158.305 United Parcel Service-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,00 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 2,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,67 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Aktie aus.

