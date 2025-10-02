United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 86,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 2,3 Prozent auf 86,31 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 87,11 USD. Bei 84,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 776.685 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,00 Prozent. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 5,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

