United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagabend mit Kursplus

So entwickelt sich United Parcel Service

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 86,67 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 86,67 USD. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,33 USD. Bei 85,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 425.256 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 67,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Aktie aus.

