United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 86,84 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 86,84 USD. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 87,05 USD. Die Abwärtsbewegung der United Parcel Service-Aktie ging bis auf 85,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,68 USD. Zuletzt wurden via New York 449.781 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Mit Abgaben von 5,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2024 mit 6,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,55 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,67 USD an.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,77 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,22 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2025 aus.

