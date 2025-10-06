United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 86,06 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 86,06 USD. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,88 USD nach. Bei 86,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.149 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,72 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren angefallen

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht