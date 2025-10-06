DAX24.426 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,30 +1,8%Nas22.897 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,06 +1,1%Gold3.954 +1,7%
Aktie im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

06.10.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 86,06 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,73 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 86,06 USD. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,88 USD nach. Bei 86,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.149 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,72 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

