United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

United Parcel Service im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von United Parcel Service. Zuletzt stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 84,62 USD.

Das Papier von United Parcel Service legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 84,62 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,26 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189.032 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,10 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,54 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie aus.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

