United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service verteidigt am Freitagabend Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 85,72 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 85,72 USD bewegte sich die United Parcel Service-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,29 USD an. Die United Parcel Service-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,26 USD nach. Bei 85,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 402.649 Stück gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 69,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,00 USD.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat United Parcel Service mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. United Parcel Service dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

