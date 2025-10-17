United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 85,73 USD zu.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 40,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 4,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,00 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,77 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Parcel Service rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

