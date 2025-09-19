United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,29 USD ab.

Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 83,29 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 282.572 United Parcel Service-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,00 USD) erklomm das Papier am 25.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umsetzen können.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,48 USD je Aktie belaufen.

