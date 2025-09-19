AKTIE IM FOKUS: DHL weiter auf Talfahrt nach nächster Analystenabstufung
FRANKFURT (dpa-AFX) -
DHL weiter auf Talfahrt nach nächster Analystenabstufung
Die Talfahrt der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat sich am Montag nach einer erneuten Analystenabstufung fortgesetzt. Am Vormittag lag der Kurs des Logistikers mit 1,4 Prozent im Minus, womit der Kurs weiter auf Abstand ging von der 200-Tage-Linie, die am vergangenen Freitag schon unterschritten wurde. Im Tief rutschten die Aktien der Deutschen Post mit 37,06 Euro auf ihr niedrigstes Niveau seit Mai.
Nachdem am Freitag eine gestrichene Kaufempfehlung der Deutschen Bank dafür gesorgt hatte, dass sich die Talfahrt nochmals etwas verschärfte, galt nun eine Abstufung durch die Bank of America als Belastungsfaktor. Analyst Muneeba Kayani verwies dabei am Montag auf eine wohl weitere Abschwächung der Experess-Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./tih/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
