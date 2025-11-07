DAX23.590 -0,6%Est505.578 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.706 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 42,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
42,95 EUR -0,18 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 42,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.190.408 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,42 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,72 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,83 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

