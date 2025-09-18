United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag gefragt

United Parcel Service im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 85,24 USD.

Um 15:53 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,24 USD nach oben. Bei 85,49 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 85,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 764.671 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 41,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 21,22 Mrd. USD, gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,50 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren