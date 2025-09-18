DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.206 +0,1%Nas22.563 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
United Parcel Service im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag gefragt

19.09.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 85,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
73,00 EUR 1,34 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,24 USD nach oben. Bei 85,49 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 85,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 764.671 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 145,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 41,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 21,22 Mrd. USD, gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,50 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

In eigener Sache

Übrigens: United Parcel Service und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Parcel Service

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen