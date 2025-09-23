DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Kursentwicklung im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend in Rot

24.09.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 83,92 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
71,84 EUR -0,46 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 83,92 USD. Das Tagestief markierte die United Parcel Service-Aktie bei 83,90 USD. Bei 84,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 366.819 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 42,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 21,22 Mrd. USD, gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

