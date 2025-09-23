United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochabend in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 83,92 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 83,92 USD. Das Tagestief markierte die United Parcel Service-Aktie bei 83,90 USD. Bei 84,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 366.819 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 42,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 130,67 USD an.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 21,22 Mrd. USD, gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren