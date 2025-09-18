United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Freitagabend südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 84,40 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 84,40 USD. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,12 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,10 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 1.084.772 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Abschläge von 2,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 130,67 USD angegeben.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,50 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

