United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Zum Vortag unverändert notierte die United Parcel Service-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 84,02 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der United Parcel Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 84,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bei 84,34 USD. In der Spitze büßte die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,15 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,50 USD. Zuletzt wechselten 674.375 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 82,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 2,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 130,67 USD.
Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte United Parcel Service Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,48 USD im Jahr 2025 aus.
