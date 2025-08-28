United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Freitagnachmittag

United Parcel Service im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 88,26 USD.

Das Papier von United Parcel Service legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 88,26 USD. Bei 88,49 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 186.647 Stück.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,50 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte United Parcel Service einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,52 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.

